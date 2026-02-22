Блаттер раскритиковал будущий ЧМ-2026 по нескольких аспектам

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеп Блаттер критично высказался о чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Фото: Getty Images

По мнению Блаттера, это неправильно, что между странами-хозяйками турнира матчи распределены неравномерно. Так, турнир примет 11 американских городов, а также 3 мексиканских и 2 канадских города.



"От этого чемпионата мира сильно выиграют Соединенные Штаты, но не зрители. Чемпионат мира по футболу не должен проводиться в стране, которая может не выдавать визы. Неправильно, что у стран?хозяек неравные доли матчей. Две страны из трех получили только крохи от общего стола.



Весь этот турнир про деньги. Трамп и Инфантино там для того, чтобы обеспечить максимальную прибыль. Больно видеть, во что превратился футбол", — передает слова Блаттера CBC со ссылкой на Radio?Canada.



Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут города и боро США Арлингтон, Атланта, Инглвуд, Ист-Ратерфорд, Канзас-Сити, Майами-Гарденс, Санта-Клара, Сиэтл, Филадельфия, Фоксборо и Хьюстон, мексиканские города Гуадалупе, Мехико и Сапопан, а также канадские Ванкувер и Торонто.