Аленичев рассказал, рассчитывает ли вернуться к тренерской работе

"Для футболиста самое главное — выполнить установку, тогда как тренер отвечает за игроков. Я прошел все это и отлично знаю.
Рассчитываю, что в будущем вернусь на тренерский мостик в качестве главного тренера. Если будет что-то интересное, обязательно рассмотрю это предложение.
Многие считают, что мне стоит вернуться во Вторую лигу или в КФК, но, конечно же, туда я не вернусь", — отметил Аленичев в беседе с "Чемпионатом".
В качестве главного тренера Дмитрий Аленичев возглавлял сборную России U-19 (2010–2011), тульский "Арсенал" (2011–2015), московский "Спартак" (2015–2016) и "Енисей". Трофеев в должности тренера он не выигрывал.