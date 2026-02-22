Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
Крылья СоветовНе начат

Аленичев рассказал, рассчитывает ли вернуться к тренерской работе

Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, стоит ли ждать его возвращения на тренерский мостик.
Фото: ФК "Спартак"
Последним местом работы Дмитрия Анатольевича был красноярский "Енисей" (2017–2019). Аленичев признался, что готов рассматривать предложения о работе.

"Для футболиста самое главное — выполнить установку, тогда как тренер отвечает за игроков. Я прошел все это и отлично знаю.

Рассчитываю, что в будущем вернусь на тренерский мостик в качестве главного тренера. Если будет что-то интересное, обязательно рассмотрю это предложение.

Многие считают, что мне стоит вернуться во Вторую лигу или в КФК, но, конечно же, туда я не вернусь", — отметил Аленичев в беседе с "Чемпионатом".

В качестве главного тренера Дмитрий Аленичев возглавлял сборную России U-19 (2010–2011), тульский "Арсенал" (2011–2015), московский "Спартак" (2015–2016) и "Енисей". Трофеев в должности тренера он не выигрывал.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится