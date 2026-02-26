"Уже достал Семака, его надо выбрасывать отсюда". Овчинников - о легионере "Зенита"

"В моём понимании, его вообще надо выбрасывать отсюда. Думаю, на Вендела нет спроса, поэтому его не могут продать. Он уже достал Сергея Семака, дышать уже от него тяжело.
Не может быть, чтоб в такой ситуации футбольные качества перевешивали. Вендел своим поведением половину команды разваливает, если вообще не всю. Остальные смотрят на него и уверены, что так можно делать", - сказал Овчинников "Советскому спорту".
Вендел выступает за петербургский "Зенит" с начала октября 2020 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых полузащитник провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.