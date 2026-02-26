Матчи Скрыть

Батак назвал 4 равнозначных претендента на победу в РПЛ

Бывший игрок "Динамо" Радослав Батак высказался о претендентах на победу в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Радослав Батак заявил, что "Краснодар", московские "Локомотив" и ЦСКА, а также петербургский "Зенит" являются равнозначными претендентами на победу в РПЛ.

"На победу в РПЛ претендуют сразу несколько команд.

"Краснодар", "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА - равнозначные претенденты на победу в турнире.
"Балтики" может не хватить на весь отрезок, а "Спартак" и "Динамо" от первого места отделяет достаточно много очков", - сказал Батак Metaratings.

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 40 очков в 18-ти матчах. На второй строчке в чемпионате России располагается "Зенит" с 39 баллами в своем активе. Тройку замыкает "Локомотив" (37 очков).

