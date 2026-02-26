Смородская: Галактионову надо делать выводы после критики Тикнизяна

"Лично по моему мнению, Михаилу Галактионову надо делать выводы после критики Наира Тикнизяна.Я не знаю Михаила как личность и человека, поэтому не берусь его оценивать. Но, видимо, у Наира накипело. Тикнизян дождался возможности высказаться и высказался. А что здесь такого?" - сказала Смородская "РБ Спорту".
Ранее Наир Тикнизян раскритиковал поведение Михаила Галактионова в видео на Youtube-канале Fonbet.
Левый защитник выступал в составе "Локомотива" с августа 2021 года по июль 2025 года. Всего 26-летний футболист провел за клуб 122 матча, забил 16 голов и отдал 17 голевых передач.
Галактионов возглавляет "железнодорожников" с ноября 2022 года. Всего под его руководством команда провела 124 матча, одержала 67 побед, 29 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений.