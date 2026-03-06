Матчи Скрыть

Силкин - о словах Нгамале про Карпина: не надо слушать футболистов

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о Муми Нгамале.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что не надо слушать футболистов.

"Нгамалё сказал, что Карпин в них не верил? Не надо слушать футболистов. У них всегда кто-то виноват, кроме них самих.
Сейчас видно, почему-то, что больше ответственности за результат появилось", - сказал Силкин Legalbet.

Ранее футболист московского "Динамо" Муми Нгамале заявил, что бывший главный тренер бело-голубых Валерий Карпин не верил в команду.

Российский специалист возглавлял "Динамо" с июля по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

