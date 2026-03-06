Матчи Скрыть

Варатынов рассказал, что в "Балтике" стараются забыть игры с "Зенитом"

Защитник "Балтики" Сергей Варатынов подвёл итог матчам с "Зенитом" в чемпионате и Кубке России, а также поделился ожиданиями от игры с "Ростовом" в 20 туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
После возобновления сезона калининградцы дважды проиграли "Зениту" со счётом 0:1 — сначала в чемпионате, а потом и в Кубке России. По мнению Варатынова, команда не заслуживала такого результата.

"Остаться ни с чем в двух матчах, когда играли хорошо, особенно дома в кубковой встрече, и гол хороший забили — это точно не то, чего заслужила команда.

Значит, нужно прибавлять. Постарались забыть про встречи с "Зенитом", сейчас нужно хорошо сыграть в Ростове и добиться результата", — передаёт слова Варатынова Metaratings.

После 19 туров "Балтика" с 35 очками занимает 5-е место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Матч команды с "Ростовом" (11-е место, 21 очко) пройдёт в субботу, 7 марта, на "Ростов Арене". Начало — в 16:30 мск.

