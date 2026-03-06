Мор оценил работу Гусева в "Динамо"

"Гусев — молодец. Я вижу, что он делает большой крен на атаку, старается играть на сильных качествах.
Он всё делает правильно, но главное, чтобы это не сыграло злую шутку с болельщиками и руководством, чтобы не ждали таких разносов в каждой игре. Каждый раз такого не будет", — отметил Мор в разговоре с "Чемпионатом".
После 19 туров "Динамо" с 24 очками занимает 8-е место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Ответная игра команды со "Спартаком" в Кубке России пройдёт 18 марта.
В 20 туре подопечные Ролана Гусева сыграют в гостях с ЦСКА (4-е место, 36 очков). Встреча состоится 8 марта, начало — в 19:30 мск.