Мор оценил работу Гусева в "Динамо"

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением о результатах московского "Динамо" в двух первых матчах 2026 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Бело-голубые сначала выиграли у "Крыльев Советов" (4:0) в чемпионате, а затем обыграли "Спартак" (5:2) в Кубке России. По мнению Мора, болельщикам команды не стоит ждать таких результатов в каждом матче.

"Гусев — молодец. Я вижу, что он делает большой крен на атаку, старается играть на сильных качествах.

Он всё делает правильно, но главное, чтобы это не сыграло злую шутку с болельщиками и руководством, чтобы не ждали таких разносов в каждой игре. Каждый раз такого не будет", — отметил Мор в разговоре с "Чемпионатом".

После 19 туров "Динамо" с 24 очками занимает 8-е место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Ответная игра команды со "Спартаком" в Кубке России пройдёт 18 марта.

В 20 туре подопечные Ролана Гусева сыграют в гостях с ЦСКА (4-е место, 36 очков). Встреча состоится 8 марта, начало — в 19:30 мск.

