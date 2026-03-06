Матчи Скрыть

Галактионов ответил на критику Бубнова

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на критику Александра Бубнова.
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист заявил, что с большим уважением относится к Александру Бубнову.

"Сложно комментировать такие вещи, с большим уважением отношусь к Александру Викторовичу. Что касается его оценки, у каждого человека есть свое мнение, он может его выражать, у нас свободная страна.

Самое главное, на мой взгляд, должна присутствовать какая-то этика и взаимоуважение", - сказал Галактионов "Матч ТВ".

Ранее Александр Бубнов заявил, что российский специалист сильно подстраивается под руководство клубов, чтобы его не убрали.

Михаил Галактионов возглавляет московский "Локомотив" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 16 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

