Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

В Мали поделились ожиданиями от товарищеского матча со сборной России

Представитель пресс-службы Федерации футбола Мали рассказал, что для национальной сборной страны означает будущая товарищеская игра с Россией.
Фото: сборная России
По словам сотрудника федерации, для малийцев этот матч имеет большое значение.

"Этот международный товарищеский матч против команды России является контрольным для сборной Мали. Россия — очень важный соперник для нас.

Без сомнения, главный тренер Том Саинтфит создаст конкурентоспособную и обновленную команду после выступления на Кубке африканских наций", — отметил представитель пресс-службы Федерации футбола Мали в беседе с ТАСС.

Сборная Мали на данный момент занимает 54-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Россия располагается на 36-й строчке.

Товарищеская игра между национальными командами России и Мали состоится 31 марта на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

