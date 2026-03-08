В Мали поделились ожиданиями от товарищеского матча со сборной России

"Этот международный товарищеский матч против команды России является контрольным для сборной Мали. Россия — очень важный соперник для нас.
Без сомнения, главный тренер Том Саинтфит создаст конкурентоспособную и обновленную команду после выступления на Кубке африканских наций", — отметил представитель пресс-службы Федерации футбола Мали в беседе с ТАСС.
Сборная Мали на данный момент занимает 54-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Россия располагается на 36-й строчке.
Товарищеская игра между национальными командами России и Мали состоится 31 марта на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.