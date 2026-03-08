Месси забил победный гол "Интер Майами" в матче с "Ди-Си Юнайтед"

"Интер Майами" обыграл "Ди Си Юнайтед" на его поле в матче регулярного чемпионата Высшей лиги футбола США и Канады (MLS).

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "Интера". Голами в составе гостей отметились Родриго Де Пауль (17') и Лионель Месси (27'). За вашингтонскую команду единственный мяч забил Тай Барибо (75').



"Интер Майами" набрал 6 очков и поднялся на 4-е место турнирной таблицы Восточной конференции MLS. "Ди Си Юнайтед" с 3 баллами занимает 8-ю строчку таблицы Востока.