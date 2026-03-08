Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Месси забил победный гол "Интер Майами" в матче с "Ди-Си Юнайтед"

"Интер Майами" обыграл "Ди Си Юнайтед" на его поле в матче регулярного чемпионата Высшей лиги футбола США и Канады (MLS).
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "Интера". Голами в составе гостей отметились Родриго Де Пауль (17') и Лионель Месси (27'). За вашингтонскую команду единственный мяч забил Тай Барибо (75').

"Интер Майами" набрал 6 очков и поднялся на 4-е место турнирной таблицы Восточной конференции MLS. "Ди Си Юнайтед" с 3 баллами занимает 8-ю строчку таблицы Востока.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится