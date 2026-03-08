Шишкарёв рассказал, почему ему горько наблюдать за нынешним "Спартаком"

"Мне до сих пор стыдно за "Спартак". Величайшие традиции, величайшая плеяда живых игроков, которые могли бы быть полезны клубу, которые создавали бы связь между болельщиками и командой.
Но никому это не надо — отдельно тренер, отдельно иностранные футболисты, отдельно менеджмент. Наблюдать за тем, что происходит в клубе, горько", — отметил Шишкарёв в беседе с "Матч ТВ".
На данный момент "Спартак" с 32 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Завтра, 9 марта, команда сыграет дома с "Акроном" (11-е место, 21 очко) в рамках 20 тура чемпионата. Начало — в 19:00 мск.