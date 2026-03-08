Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Шишкарёв рассказал, почему ему горько наблюдать за нынешним "Спартаком"

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), болельщик московского "Спартака" Сергей Шишкарёв признался, что ему стыдно за команду.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Шишкарёва, в клубе наблюдается разрозненность менеджмента, тренера и футболистов.

"Мне до сих пор стыдно за "Спартак". Величайшие традиции, величайшая плеяда живых игроков, которые могли бы быть полезны клубу, которые создавали бы связь между болельщиками и командой.

Но никому это не надо — отдельно тренер, отдельно иностранные футболисты, отдельно менеджмент. Наблюдать за тем, что происходит в клубе, горько", — отметил Шишкарёв в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент "Спартак" с 32 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Завтра, 9 марта, команда сыграет дома с "Акроном" (11-е место, 21 очко) в рамках 20 тура чемпионата. Начало — в 19:00 мск.

