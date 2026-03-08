Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
КраснодарПерерыв
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

РПЛ выпустила заявление по матчу "Рубин" - "Краснодар"

Пресс-служба РПЛ выпустила заявление о матче "Рубина" и "Краснодара" в рамках 20-го тура.
Фото: ФК "Рубин"
"Матчу #РубинКраснодар быть! Температура воздуха в Казани при контрольном замере за час до начала встречи — -12°С, что соответствует регламентным нормам", - написано в заявлении.

Сегодня, 8 марта, на "Ак Барс Арене" состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским "Рубином" и "Краснодаром". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром матча выступит Сергей Карасев.

Ранее в СМИ сообщалось, что "быки" не хотели вылетать на матч с "Рубином" из-за неблагоприятных погодных условий.

