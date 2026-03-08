Матчи Скрыть

"Крылья Советов" победили махачкалинское "Динамо" в 20-м туре РПЛ

Матч 20-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо" завершился победой самарского клуба со счетом 2:0.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Дублем отличился нигерийский нападающий "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду. Футболист перешел в самарский клуб в зимнее трансферное окно.

Чемпионат России

20 тур

Голы: Чинеду, 9, 25.

"Крылья Советов": Песьяков, Печенин, Ороз, Рекена (Рассказов, 80), Божин, Фернандес, Бабкин, Столбов (Баньяц, 72), Ахметов (Костанца, 66), Шуманский (Олейников, 66), Чинеду (Игнатенко, 80).

"Динамо" Махачкала: Волк, Шумахов, Аззи, Аларкон, Джапо (Сердеров, 82), Эль-Мубарик, Джавад (Миро, 46), Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов (Мастури, 72).

Предупреждения: Аззи, 42, Божин, 77.

