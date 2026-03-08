"Крылья Советов" победили махачкалинское "Динамо" в 20-м туре РПЛ

Дублем отличился нигерийский нападающий "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду. Футболист перешел в самарский клуб в зимнее трансферное окно.
Чемпионат России
20 тур
Голы: Чинеду, 9, 25.
"Крылья Советов": Песьяков, Печенин, Ороз, Рекена (Рассказов, 80), Божин, Фернандес, Бабкин, Столбов (Баньяц, 72), Ахметов (Костанца, 66), Шуманский (Олейников, 66), Чинеду (Игнатенко, 80).
"Динамо" Махачкала: Волк, Шумахов, Аззи, Аларкон, Джапо (Сердеров, 82), Эль-Мубарик, Джавад (Миро, 46), Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов (Мастури, 72).
Предупреждения: Аззи, 42, Божин, 77.