Сычёв: "Спартаку" в матче с "Акроном" будет важно "отмазаться" за "Динамо"

"Думаю, "Спартаку" будет очень важно, как говорится, "отмазаться" за "Динамо".И матч с "Акроном" - отличный шанс. Я думаю, настрой будет запредельный. Ну и по качеству состава "Спартак" фаворит", - сказал Сычев Metaratings.
5 марта состоялся матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые потерпели поражение со счетом 2:5.
Завтра, 9 марта, на "Лукойл Арене" пройдет встреча 20-го тура РПЛ между подопечными Хуана Карлоса Карседо и "Акроном". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.