Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
КраснодарПерерыв
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Сычёв: "Спартаку" в матче с "Акроном" будет важно "отмазаться" за "Динамо"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о матче 20-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"
Дмитрий Сычев заявил, что московский "Спартак" является фаворитом в матче с "Акроном".

"Думаю, "Спартаку" будет очень важно, как говорится, "отмазаться" за "Динамо".
И матч с "Акроном" - отличный шанс. Я думаю, настрой будет запредельный. Ну и по качеству состава "Спартак" фаворит", - сказал Сычев Metaratings.

5 марта состоялся матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые потерпели поражение со счетом 2:5.

Завтра, 9 марта, на "Лукойл Арене" пройдет встреча 20-го тура РПЛ между подопечными Хуана Карлоса Карседо и "Акроном". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

