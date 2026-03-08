Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
КраснодарПерерыв
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Семак извинился перед болельщиками за поражение в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о матче с "Оренбургом" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что команда сделает выводы и будет стараться радовать болельщиков новыми победами.

"В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат.
Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами", - передает слова Семака пресс-служба клуба.

Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Оренбургом". Подопечные Сергея Семака потерпели поражение со счетом 1:2.

На данный момент сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 20-ти матчах. "Оренбург" располагается на 13-й строчке с 18 баллами в своем активе.

