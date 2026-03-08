Семак извинился перед болельщиками за поражение в матче с "Оренбургом"

"В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат.Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами", - передает слова Семака пресс-служба клуба.
Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Оренбургом". Подопечные Сергея Семака потерпели поражение со счетом 1:2.
На данный момент сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 20-ти матчах. "Оренбург" располагается на 13-й строчке с 18 баллами в своем активе.