Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
КраснодарПерерыв
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Мусаев ответил, от чего будет многое зависеть в матче с "Рубином"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о матче 20-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Краснодар"
Российский специалист заявил, что в матче многое зависит от поля.

"Многое зависит от поля, но надо стараться играть в футбол.
Поле вроде быстрое, но жесткое. "Рубин" традиционно для нас сложный соперник. Ожидаю, что и сегодня будет тяжелый матч", - сказал Мусаев "Матч ТВ".

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским "Рубином" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Ак Барс Арене". Стартовый свисток игры прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. "Рубин" располагается на девятой строчке с 23 баллами в своем активе.

