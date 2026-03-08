Мусаев ответил, от чего будет многое зависеть в матче с "Рубином"

"Многое зависит от поля, но надо стараться играть в футбол.Поле вроде быстрое, но жесткое. "Рубин" традиционно для нас сложный соперник. Ожидаю, что и сегодня будет тяжелый матч", - сказал Мусаев "Матч ТВ".
Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским "Рубином" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Ак Барс Арене". Стартовый свисток игры прозвучит в 17:00 по московскому времени.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. "Рубин" располагается на девятой строчке с 23 баллами в своем активе.