Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
КраснодарПерерыв
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Игрок "Пари НН": мы способны побеждать "Локомотив" и "Зенит"

Футболист "Пари НН" Максим Шнапцев высказался о победе над "Сочи" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
Футболист заявил, что команде из Нижнего Новгорода по силам любой соперник.

"Уверен, мы способны выигрывать в каждом матче, будь то "Локомотив", "Зенит" или "Сочи".
У нас молодая команда, мы набираемся опыта, и это приносит свои плоды. Мы можем бороться в любой игре, и нам по силам любой соперник, главное - избегать глупых ошибок", - сказал Шнапцев Metaratings.

Вчера, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Пари НН" и "Сочи". Подопечные Алексея Шпилевского одержали победу со счетом 2:0.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 20 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится