Футболист заявил, что команде из Нижнего Новгорода по силам любой соперник.
Вчера, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Пари НН" и "Сочи". Подопечные Алексея Шпилевского одержали победу со счетом 2:0.
На данный момент клуб из Нижнего Новгорода располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 20 матчах.
Игрок "Пари НН": мы способны побеждать "Локомотив" и "Зенит"
Футболист "Пари НН" Максим Шнапцев высказался о победе над "Сочи" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"