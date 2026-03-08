Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
КраснодарПерерыв
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Радимов рассказал, что помешало "Зениту" победить "Оренбург"

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о матче между "Зенитом" и "Оренбургом" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Владислав Радимов заявил, что у "Зенита" наступила самоуспокоенность в матче с "Оренбургом".

"По ходу первого тайма казалось, что "Зенит" выиграет крупно.

Но не первый раз у петербургского клуба наступила самоуспокоенность с командой ниже классом. "Зенит" потерял нити игры, чем воспользовался соперник, который переломил матч и создал моменты.
И победил заслуженно", - сказал Радимов "Матч ТВ".

Сегодня, 8 марта, состоялся матч "Оренбурга" и петербургского "Зенита" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2.

На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. "Оренбург" располагается на 13-й строчке с 18 баллами в своем активе.

