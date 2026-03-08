Радимов рассказал, что помешало "Зениту" победить "Оренбург"

"По ходу первого тайма казалось, что "Зенит" выиграет крупно.
Но не первый раз у петербургского клуба наступила самоуспокоенность с командой ниже классом. "Зенит" потерял нити игры, чем воспользовался соперник, который переломил матч и создал моменты.И победил заслуженно", - сказал Радимов "Матч ТВ".
Сегодня, 8 марта, состоялся матч "Оренбурга" и петербургского "Зенита" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2.
На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. "Оренбург" располагается на 13-й строчке с 18 баллами в своем активе.