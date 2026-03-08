Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
КраснодарПерерыв
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Тарасов: чемпионом будет "Зенит". Очевидно все идет к этому

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Дмитрий Тарасов заявил, что "Зенит" станет чемпионом РПЛ.

"Чемпионом будет "Зенит". Как-то очевидно все идет к этому.
"Локомотив" хорошо стартанул. Побеждают, не теряют очки - это большой плюс. ЦСКА в этом плане неудобно сыграл с "Ахматом" и потерял очки", - сказал Тарасов "Спорт-Экспрессу".

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 43 очка в 20-ти матчах. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 42 баллами в своем активе. Замыкает тройку московский "Локомотив" (40 очков).

Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Оренбургом". Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2.

