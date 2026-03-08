Тарасов: чемпионом будет "Зенит". Очевидно все идет к этому

"Чемпионом будет "Зенит". Как-то очевидно все идет к этому."Локомотив" хорошо стартанул. Побеждают, не теряют очки - это большой плюс. ЦСКА в этом плане неудобно сыграл с "Ахматом" и потерял очки", - сказал Тарасов "Спорт-Экспрессу".
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 43 очка в 20-ти матчах. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 42 баллами в своем активе. Замыкает тройку московский "Локомотив" (40 очков).
Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Оренбургом". Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2.