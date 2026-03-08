Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
0 - 2 0 2
ДинамоПерерыв

Первая лига

Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Игрок "Пари НН": должны были забивать пять в матче с "Сочи"

Футболист "Пари НН" Максим Шнапцев высказался о победе над "Сочи" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
Игрок заявил, что команда полностью контролировала игру в матче с "Сочи".

"Мы полностью контролировали игру, должны были забивать пять и снимать все вопросы намного раньше.
Концовка выдалась нервной, я сильно переживал, но этот матч, безусловно, входит в топ-3 игр сезона. Мы практически не допустили моментов у своих ворот, качественно действуя как в атаке, так и в обороне", - сказал Шнапцев Metaratings.

Вчера, 7 марта, на "Совкомбанк Арене" состоялся матч 20-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Сочи". Команда из Нижнего Новгорода одержала победу со счетом 2:1.

На данный момент подопечные Алексея Шпилевского располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. "Сочи" находится на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.

