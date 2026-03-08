Игрок "Пари НН": должны были забивать пять в матче с "Сочи"

Футболист "Пари НН" Максим Шнапцев высказался о победе над "Сочи" в 20-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Пари НН"





"Мы полностью контролировали игру, должны были забивать пять и снимать все вопросы намного раньше. Концовка выдалась нервной, я сильно переживал, но этот матч, безусловно, входит в топ-3 игр сезона. Мы практически не допустили моментов у своих ворот, качественно действуя как в атаке, так и в обороне", - сказал Шнапцев



Вчера, 7 марта, на "Совкомбанк Арене" состоялся матч 20-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Сочи". Команда из Нижнего Новгорода одержала победу со счетом 2:1.



На данный момент подопечные Алексея Шпилевского располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. "Сочи" находится на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе. Игрок заявил, что команда полностью контролировала игру в матче с "Сочи".Концовка выдалась нервной, я сильно переживал, но этот матч, безусловно, входит в топ-3 игр сезона. Мы практически не допустили моментов у своих ворот, качественно действуя как в атаке, так и в обороне", - сказал Шнапцев Metaratings Вчера, 7 марта, на "Совкомбанк Арене" состоялся матч 20-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Сочи". Команда из Нижнего Новгорода одержала победу со счетом 2:1.На данный момент подопечные Алексея Шпилевского располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. "Сочи" находится на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.

Нижний Новгород