Игрок "Пари НН": должны были забивать пять в матче с "Сочи"

"Мы полностью контролировали игру, должны были забивать пять и снимать все вопросы намного раньше.Концовка выдалась нервной, я сильно переживал, но этот матч, безусловно, входит в топ-3 игр сезона. Мы практически не допустили моментов у своих ворот, качественно действуя как в атаке, так и в обороне", - сказал Шнапцев Metaratings.
Вчера, 7 марта, на "Совкомбанк Арене" состоялся матч 20-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Сочи". Команда из Нижнего Новгорода одержала победу со счетом 2:1.
На данный момент подопечные Алексея Шпилевского располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. "Сочи" находится на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.