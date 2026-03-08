Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
0 - 2 0 2
ДинамоПерерыв

Первая лига

Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

"Краснодар" проиграл "Рубину" в 20-м туре РПЛ

Матч 20-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Рубином" завершился поражением "быков" со счетом 1:2.
Фото: ФК "Краснодар"
Голами за казанский клуб отличились атакующий полузащитник Назми Грипши и защитник Константин Нижегородов. За "быков" забил нападающий Джон Кордоба.

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. "Рубин" поднялся на седьмую строчку с 26 баллами в своем активе.

Чемпионат России

20 тур

Голы: Грипши, 24, Нижегородов, 73 - Кордоба, 90+3.

"Рубин": Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков (Кузяев, 66), Рожков (Нижегородов, 66), Сааведра, Грипши (Кузнецов, 77), Ходжа (Иванов, 87), Сиве (Моторин, 87).

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Диего Коста, Гонсалес (Пальцев, 68), Оласа, Черников (Кривцов, 46), Дуглас Аугусто (Ленини, 64), Сперцян, Батчи (Боселли, 68), Виктор Са (Гусейнов, 79), Кордоба.

Предупреждения: Сааведра, 39, Сиве, 81, Арройо, 89.

