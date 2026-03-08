"Краснодар" проиграл "Рубину" в 20-м туре РПЛ

Голами за казанский клуб отличились атакующий полузащитник Назми Грипши и защитник Константин Нижегородов. За "быков" забил нападающий Джон Кордоба.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. "Рубин" поднялся на седьмую строчку с 26 баллами в своем активе.
Чемпионат России
20 тур
Голы: Грипши, 24, Нижегородов, 73 - Кордоба, 90+3.
"Рубин": Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков (Кузяев, 66), Рожков (Нижегородов, 66), Сааведра, Грипши (Кузнецов, 77), Ходжа (Иванов, 87), Сиве (Моторин, 87).
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Диего Коста, Гонсалес (Пальцев, 68), Оласа, Черников (Кривцов, 46), Дуглас Аугусто (Ленини, 64), Сперцян, Батчи (Боселли, 68), Виктор Са (Гусейнов, 79), Кордоба.
Предупреждения: Сааведра, 39, Сиве, 81, Арройо, 89.
Фото: ФК "Краснодар"