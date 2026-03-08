Писарев: ЦСКА опять может включиться в чемпионскую гонку

"ЦСКА опять может включиться в чемпионскую гонку.Очень важный матч для команды. Интрига закручивается с новой силой. Для меня ЦСКА фаворит. "Динамо" терять особенно нечего, они не ведут борьбу за чемпионство", - сказал Писарев "Матч ТВ".
Сегодня, 8 марта, проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и "Динамо". На момент написания текста бело-голубые ведут со счетом 1:0.
"Армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 19-ти матчах.