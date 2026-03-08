Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
0 - 2 0 2
ДинамоПерерыв

Первая лига

Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Писарев: ЦСКА опять может включиться в чемпионскую гонку

Бывший игрок "Спартака" Николай Писарев высказался о матче 20-го тура РПЛ между ЦСКА и "Динамо".
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист заявил, что для ЦСКА матч с "Динамо" является очень важным.

"ЦСКА опять может включиться в чемпионскую гонку.
Очень важный матч для команды. Интрига закручивается с новой силой. Для меня ЦСКА фаворит. "Динамо" терять особенно нечего, они не ведут борьбу за чемпионство", - сказал Писарев "Матч ТВ".

Сегодня, 8 марта, проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и "Динамо". На момент написания текста бело-голубые ведут со счетом 1:0.

"Армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 19-ти матчах.

