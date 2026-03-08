Мостовой прокомментировал поражение "Краснодара" от "Рубина"

- Не удивлен поражению "Краснодара" от "Рубина", посмотрите на качество поля. На нем легче разрушать, чем атаковать и создавать. "Рубин" смог первым забить гол и закрыться.
И посмотрите на матчи топ-клубов. Сначала ЦСКА потерял очки, сегодня еще "Зенит" проиграл "Оренбургу". Все начинают цепляться, всем нужны очки, - приводит слова Мостового "СЭ".
Сегодня, 8 марта, "Краснодар" на выезде уступил казанскому "Рубину" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Перед стартовым свистком на стадионе была зафиксирована температура в -12 градусов по Цельсию. Забитыми мячами отметились Назми Грипши и Константин Нижегородов, автором забитого мяча в составе южан стал Джон Кордоба.
По итогам 20 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками, казанцы располагаются на седьмой строчке с 26 баллами в своем активе.