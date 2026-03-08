Футболист "Пари НН" рассказал, является ли уход Боселли потерей для клуба

- Не скажу, что у нас в команде есть большая проблема с уходом Боселли.
Да, мы немного потеряли в качестве с уходом Хуана, но у нас есть другие футболисты в атаке, которые могут забивать и отдавать, - цитирует Шнапцева Metaratings.
Хуан Боселли перешел из "Пари НН" в "Краснодар" в зимнее трансферное окно за 650 тысяч евро и заключил с южанами контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне вингер провел за нижегородцев во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей.
По итогам 20 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского располагается на 15 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17 набранными очками в своем активе.