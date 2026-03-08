Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 4 1 4
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Футболист "Пари НН" рассказал, является ли уход Боселли потерей для клуба

Футболист "Пари НН" Максим Шнапцев высказался об уходе Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"
По словам Шнапцева, уход Боселли не является большой проблемой для "Пари НН".

- Не скажу, что у нас в команде есть большая проблема с уходом Боселли.

Да, мы немного потеряли в качестве с уходом Хуана, но у нас есть другие футболисты в атаке, которые могут забивать и отдавать, - цитирует Шнапцева Metaratings.

Хуан Боселли перешел из "Пари НН" в "Краснодар" в зимнее трансферное окно за 650 тысяч евро и заключил с южанами контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне вингер провел за нижегородцев во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей.

По итогам 20 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского располагается на 15 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится