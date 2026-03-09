Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Гершкович: получаю удовольствие от игры "Динамо"

Член консультативного совета "Динамо" Михаил Гершкович высказался о результатах бело-голубых после возобновления чемпионата.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Гершкович желает, чтобы команда выиграла Кубок России.

"Я просто получаю удовольствие от игры "Динамо".
Самое главное в этой ситуации — возможность взять Кубок России. От души желаю добиться этого успеха", - сказал Гершкович "Чемпионату.

В 19 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:0. В 20 туре российского чемпионата бело-голубые на выезде выиграли у ЦСКА со счетом 4:1.

По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 27 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится