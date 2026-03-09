Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Футболист "Динамо" ответил, может ли команда пройти весенний этап без поражений

Защитник "Динамо" Николас Маричаль ответил на вопрос, могут ли бело-голубые пройти весенний этап чемпионата без поражений.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маричаля, РПЛ - сильный чемпионат, будет тяжело пройти всю весну без поражений.

- Я не могу ответить. Чемпионат очень сильный. Все команды очень хорошо готовы.
Очень сложно это делать. Будем готовить матч за матчем и стараться выигрывать, - цитирует Маричаля "Чемпионат".

В 19 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:0. В 20 туре российского чемпионата бело-голубые на выезде выиграли у ЦСКА со счетом 4:1.

По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 27 набранными очками в своем активе.

