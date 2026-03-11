В "Акроне" высказались о будущем Дзюбы в клубе

- Мы уже несколько раз говорили о том, что будем обсуждать будущее Артема в конце сезона.
Сейчас у нас осталось десять финалов, которые надо достойно провести, мы сконцентрированы на этом, - цитирует Клюшева "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего россиянина в 1,2 миллионов евро.