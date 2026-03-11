Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Алаев рассказал, верит ли он в то, что Россия заменит Иран на ЧМ-2026

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, верит ли он в то, что Россия может поехать на ЧМ-2026.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, он не верит в замену сборной Ирана на сборную России.

- К сожалению, я в это не верю. Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю, - приводит слова Алаева "Матч ТВ".

Напомним, что ранее в Иране заявили, что участие национальной команды в чемпионате мира-2026 находится под вопросом из-за военной операции Израиля при поддержке США. Однако ранее глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Дональд Трамп подтвердил участие Ирана в ЧМ-2026.

