Алаев рассказал, верит ли он в то, что Россия заменит Иран на ЧМ-2026

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, верит ли он в то, что Россия может поехать на ЧМ-2026.

Фото: РПЛ





- К сожалению, я в это не верю. Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю, - приводит слова Алаева "Матч ТВ"

Напомним, что ранее в Иране заявили, что участие национальной команды в чемпионате мира-2026 находится под вопросом из-за военной операции Израиля при поддержке США. Однако ранее глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Дональд Трамп подтвердил участие Ирана в ЧМ-2026. По словам Алаева, он не верит в замену сборной Ирана на сборную России.