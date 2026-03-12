Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Глава РПЛ: верю, что наши клубы будут в еврокубках в 2027 году

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отстранении клубов и сборной от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.
Фото: РФС
Президент РПЛ хочет, чтобы российские клубы и сборная вернулись в официальные турниры в 2027 году.

"Я верю, что сборная вернется в соревнования на отбор к Евро-2028. Не верю, что мы поедем на чемпионат мира 2026 года. Но следующие официальные соревнования - чемпионат Европы.

Хочу и верю, что в 2027 году сборная будет участвовать в официальных турнирах, а клубы будут в еврокубках", - сказал Алаев "РБ Спорту".

Напомним, российские клубы и национальная команда отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года. Подопечные Валерия Карпина находятся на 36-м месте в рейтинге сборных ФИФА.

На данный момент первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 43 очка в 20-ти матчах.

