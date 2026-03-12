Глава РПЛ: верю, что наши клубы будут в еврокубках в 2027 году

"Я верю, что сборная вернется в соревнования на отбор к Евро-2028. Не верю, что мы поедем на чемпионат мира 2026 года. Но следующие официальные соревнования - чемпионат Европы.
Хочу и верю, что в 2027 году сборная будет участвовать в официальных турнирах, а клубы будут в еврокубках", - сказал Алаев "РБ Спорту".
Напомним, российские клубы и национальная команда отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года. Подопечные Валерия Карпина находятся на 36-м месте в рейтинге сборных ФИФА.
На данный момент первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 43 очка в 20-ти матчах.