Агент игрока "Локомотива": было общение со "Спартаком"

"Говорить о каком-то серьезном намерении можно в том случае, когда клубы общаются между собой. "Спартак" не обращался в клуб по поводу Сильянова.
У нас было общение с менеджментом "Спартака" по Александру. Они собирали информацию, мониторили ситуацию. Но не стоит говорить о предметном интересе", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспрессу".
Александр Сильянов выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.