Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Агент игрока "Локомотива": было общение со "Спартаком"

Агент игрока "Локомотива" Александра Сильянова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
Представитель футболиста заявил, что московский "Спартак" не обращался в "Локомотив" по поводу трансфера.

"Говорить о каком-то серьезном намерении можно в том случае, когда клубы общаются между собой. "Спартак" не обращался в клуб по поводу Сильянова.

У нас было общение с менеджментом "Спартака" по Александру. Они собирали информацию, мониторили ситуацию. Но не стоит говорить о предметном интересе", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспрессу".

Александр Сильянов выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится