Мостовой поделился прогнозом на матч "Зенит" - "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о матче красно-белых против "Зенита" в 21-м туре РПЛ.
"Вообще это одна из немногих игр, когда трудно предугадать счет. Я постоянно делаю прогнозы и в принципе процентов на 80 всегда попадаю в точку, но вот сейчас… По логике "Зенит" может выиграть в один мяч, но, с другой стороны, здесь игра на три результата. Надеюсь, голы, конечно, будут", - сказал Мостовой.

Матч между "Зенитом" и москосвким "Спартаком" станет центральным в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Дерби двух столиц пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по местному времени. Игру обслужит главный арбитр Сергей Карасев.

По итогам 20 сыгранных туров "Зенит" набрал 42 очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые имеют в своем активе на 7 баллов меньше и находятся на шестом месте.

Источник: Sport24

