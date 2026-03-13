Мостовой поделился прогнозом на матч "Зенит" - "Спартак"

"Вообще это одна из немногих игр, когда трудно предугадать счет. Я постоянно делаю прогнозы и в принципе процентов на 80 всегда попадаю в точку, но вот сейчас… По логике "Зенит" может выиграть в один мяч, но, с другой стороны, здесь игра на три результата. Надеюсь, голы, конечно, будут", - сказал Мостовой.
Матч между "Зенитом" и москосвким "Спартаком" станет центральным в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Дерби двух столиц пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по местному времени. Игру обслужит главный арбитр Сергей Карасев.
По итогам 20 сыгранных туров "Зенит" набрал 42 очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые имеют в своем активе на 7 баллов меньше и находятся на шестом месте.
Источник: Sport24