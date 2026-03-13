Капитан "Локомотива" высказался об уходе Баринова

"Конечно, все понимают, что Дима Баринов долгое время играл здесь, в "Локомотиве". И это потеря для команды как игрока, так и личности. Но это футбол, нам нужно двигаться дальше.
Думаю, что для Артема Карпукаса это тоже момент, когда он должен показать себя. Он большой молодец и действительно справляется", - сказал Митрюшкин.
Многолетний капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов не стал продлевать истекающий летом контракт с клубом, воспитанником которого является, и перешел в московский ЦСКА. В активе 29-летнего полузащитника 274 матча в красно-зеленой футболке, 13 забитых голов и 27 результативных передач.
Напомним, во время зимних сборов игроки "железнодорожников" выбрали новым капитаном вратаря Антона Митрюшкина.
Источник: "Чемпионат"