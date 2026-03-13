Юран обозначил дедлайн, когда примет решение о продолжении тренерской карьеры

Российский тренер Сергей Юран рассказал о своем будущем.

Фото: ФК "Серик Беледиеспор"

"Думаю, что до конца марта я приму решение о том, где продолжить свою тренерскую карьеру и какую команду возглавлю. Речь о Турции? Ну, давайте отвечу так: близко. (Смеется.)", - цитирует Юрана "РБ Спорт"

Последним клубом в тренерской карьере Сергея Юрана был "Серикспор" из второй лиги Турции. Турецкую команду российский специалист возглавлял с 1 июля 2025 года и покинул 29 октября.Под руководством Юрана "Серикспор" провел 11 матчей, в которых одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.