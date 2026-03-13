Агент Захаряна: зимой тренерский штаб "Реала Сосьедад" настоял, чтобы Арсен остался

"Матараццо заинтересован в Захаряне. Главный тренер рассчитывает на Арсена и не хочет его отпускать. Зимой им интересовались разные европейские клубы, но тренерский штаб настоял на том, чтобы Арсен остался в команде. В "Сосьедаде" Захарян получает игровую практику и не планирует покидать клуб", - сказал Голубин.
Напомним, итальянский специалист Пеллегрино Матараццо возглавил "Реал Сосьедад" в декабре 2025 года. Позднее в СМИ распространились слухи о том, что тренерский штаб не рассчитывает на российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
Захарян выступает за испанский клуб с лета 2023 года. Действующий контракт воспитанника московского "Динамо" с сан-себастьянцами рассчитан до конца июня 2029-го. В этом сезоне 22-летний хавбек забил один гол в 19 матчах за "Реал Сосьедад", проведя на поле в сумме 631 минуту.
Источник: Metaratings