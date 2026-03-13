Матчи Скрыть

"Не буду раскрывать, чем мы хотим их удивить". Тренер "Ростова" - о матче с "Динамо"

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба поделился ожиданиями от матча с московским "Динамо" в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Они забивают много голов. Это очень хороший соперник. Не буду вам раскрывать, чем мы хотим их удивить. Будем искать вариант, который принесет нам победу", - цитирует Альбу "Матч ТВ".

"Ростов" примет на своем поле московское "Динамо" завтра, 14 марта. Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоится на стадионе "Ростов Арена" и начнется в 18:15 по столичному времени. Главный арбитр встречи - Ян Бобровский.

Команда Джонатана Альбы находится на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 набранных очка. Бело-голубые набрали 27 баллов и располагаются на 7-й позиции.

