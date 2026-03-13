Махачкалинское "Динамо" обыграло "Оренбург" и покинуло зону стыков

Единственный мяч в игре был забит в первом тайме. На 29-й минуте отличился полузащитник дагестанской команды Мохаммад Хоссейннежад.Во второй половине встречи у гостей был шанс сравнять счёт, однако назначенный пенальти после просмотра VAR был отменён.После этой победы махачкалинская команда поднялась на 12-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 21 очко. "Оренбург" идёт на 14-й позиции с 18 баллами.Джавад, 28.Волк, Шумахов (Аларкон, 43), Табидзе, Аззи, Джапо (Зинович, 63), Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Джавад (Ахмедов, 85), Агаларов (Мастури, 46).Овсянников, Ведерников (Кантеро, 78), Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос (Куль, 70), Пуэбла (Гузина, 78), Аванесян, Гюрлюк (Рыбчинский, 70), Савельев (Жезус, 90), Томпсон.Джапо, 15, Пуэбла, 36, Аззи, 90+2, Муфи, 90+2.