Единственный мяч в игре был забит в первом тайме. На 29-й минуте отличился полузащитник дагестанской команды Мохаммад Хоссейннежад.
Во второй половине встречи у гостей был шанс сравнять счёт, однако назначенный пенальти после просмотра VAR был отменён.
После этой победы махачкалинская команда поднялась на 12-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 21 очко. "Оренбург" идёт на 14-й позиции с 18 баллами.
Гол: Джавад, 28.
"Динамо" Махачкала: Волк, Шумахов (Аларкон, 43), Табидзе, Аззи, Джапо (Зинович, 63), Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Джавад (Ахмедов, 85), Агаларов (Мастури, 46).
"Оренбург": Овсянников, Ведерников (Кантеро, 78), Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос (Куль, 70), Пуэбла (Гузина, 78), Аванесян, Гюрлюк (Рыбчинский, 70), Савельев (Жезус, 90), Томпсон.
Предупреждения: Джапо, 15, Пуэбла, 36, Аззи, 90+2, Муфи, 90+2.
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Оренбург" и покинуло зону стыков
Махачкалинское "Динамо" добилось победы над "Оренбургом" в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.
