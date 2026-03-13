Известный комментатор сравнил "Зенит" с "Манчестер Сити"

- Ну, видите, у них нет психологической перезагрузки точно так же, как у "Зенита". Этим мы похожи на топ-клуб "Манчестер Сити", - сказал комментатор в эфире "Радио Зенит".
В чемпионате России петербургская команда занимает второе место. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.
Аналогичное положение и у "Манчестер Сити" в английской Премьер-лиге. Команда Хосепа Гвардиолы располагается на второй строчке и уступает "Арсеналу" семь очков.
"Зенит" 14 марта проведёт встречу со "Спартаком" в рамках 21-го тура РПЛ.