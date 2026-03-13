Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
13:45
КраснодарНе начат
Зенит
16:00
СпартакНе начат
Ростов
18:15
ДинамоНе начат
Балтика
20:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧерноморецНе начат
Спартак Кострома
18:30
ЧайкаНе начат

Известный комментатор сравнил "Зенит" с "Манчестер Сити"

Комментатор Геннадий Орлов сравнил текущее состояние "Зенита" и "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению журналиста, обе команды столкнулись с похожей проблемой в текущем сезоне.

- Ну, видите, у них нет психологической перезагрузки точно так же, как у "Зенита". Этим мы похожи на топ-клуб "Манчестер Сити", - сказал комментатор в эфире "Радио Зенит".

В чемпионате России петербургская команда занимает второе место. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.

Аналогичное положение и у "Манчестер Сити" в английской Премьер-лиге. Команда Хосепа Гвардиолы располагается на второй строчке и уступает "Арсеналу" семь очков.

"Зенит" 14 марта проведёт встречу со "Спартаком" в рамках 21-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится