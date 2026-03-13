"Это путь в никуда". Быстров указал на проблемы "Спартака"

- Есть ощущение, что у "Спартака" не все в порядке. Не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным - это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку, - цитирует Быстрова "СЭ".
Напомним, "Спартак" в зимнюю паузу подписал новое соглашение с 32-летним Зобниным, которое будет действовать до лета 2027 года. 34-летний Заболотный играет за московскую команду с лета 2025 года. Контракт форварда истекает по завершении этого сезона.
"Спартак" имеет 35 очков и располагается на шестой позиции. В следующем туре красно-белые сыграют против "Зенита" на арене петербуржцев.