"Это путь в никуда". Быстров указал на проблемы "Спартака"

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением об игре "Спартака" после зимней паузы в чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"
Он считает, что нынешняя игра красно-белых вызывает вопросы, а некоторые кадровые решения не выглядят перспективными для команды.

- Есть ощущение, что у "Спартака" не все в порядке. Не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным - это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку, - цитирует Быстрова "СЭ".

Напомним, "Спартак" в зимнюю паузу подписал новое соглашение с 32-летним Зобниным, которое будет действовать до лета 2027 года. 34-летний Заболотный играет за московскую команду с лета 2025 года. Контракт форварда истекает по завершении этого сезона.

"Спартак" имеет 35 очков и располагается на шестой позиции. В следующем туре красно-белые сыграют против "Зенита" на арене петербуржцев.

