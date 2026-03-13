Шалимов раскритиковал эпизод с пенальти в игре "Динамо" Мх

Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с отменённым пенальти в матче 21-го тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и "Оренбургом".
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению российского специалиста, полузащитник дагестанской команды Мохаммад Хоссейннежад ввёл арбитра в заблуждение, пытаясь заработать одиннадцатиметровый удар.

- На мой взгляд, это симуляция, там фола не было. За такое нужно жёлтые карточки давать, потому что затягивается время. Он своей симуляцией сбивает судью, вводит его в заблуждение, в итоге тратится много времени, - передаёт слова Шалимова "Матч ТВ".

Напомним, во втором тайме главный арбитр Артём Чистяков сначала указал на точку после эпизода с участием игрока "Оренбурга" Алексиса Кантеро и Хоссейннежада. Однако после просмотра VAR судья изменил решение и отменил пенальти, зафиксировав нарушение со стороны футболиста "Динамо".

После этого матча "Динамо" из Махачкалы располагается на 12-й позиции в РПЛ, набрав 21 очко. "Оренбург" с 18 баллами занимает 14-е место.

