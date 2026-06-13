Рахимич: Кисляк сможет потянуть уровень "ПСЖ"

- Матвей Кисляк молодой и перспективный парень. Он может проявить себя в любой команде Европы.
Думаю, что он может потянуть уровень "ПСЖ". И я желаю Матвею, чтобы он переехал в топ-клуб Европы, - цитирует Рахимича "СЭ".
Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что французский "ПСЖ" проявляет интерес к Кисляку, также сообщалось об интересе парижан к футболисту "Локомотива" Алексею Батракову.