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Генсек РФС: сборная России смотрелась бы очень неплохо на ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов предположил, как сборная России сыграла бы на ЧМ-2026.
Фото: РФС
По словам Митрофанова, сборная России неплохо смотрелась бы на ЧМ-2026.

- Наша сборная абсолютно точно смотрелась бы очень неплохо на чемпионате мира, - приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

Напомним, что российские футбольные клубы и национальная команда России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Сборная России пропустила чемпионат мира-2022, а также чемпионат Европы 2024 года и чемпионат мира 2026 года, который начался 11 июня и проходит в США, Мексике и Канаде.

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