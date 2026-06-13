Агент Капленко: в РПЛ, если человек на год выпал, считают, что он уже разучился играть

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника Кирилла Капленко, ответил, может ли его клиент перейти в клуб РПЛ.

Фото: ФК "Динамо" Минск

- РПЛ — нет. У нас же как, если человек на год выпал, считают, что он уже не соответствует уровню. Таков футбол. Хотя все знают, что когда Кирилл в лучших кондициях, он очень сильный футболист.