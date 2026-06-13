Агент Капленко: в РПЛ, если человек на год выпал, считают, что он уже разучился играть

- РПЛ — нет. У нас же как, если человек на год выпал, считают, что он уже не соответствует уровню. Таков футбол. Хотя все знают, что когда Кирилл в лучших кондициях, он очень сильный футболист.
Но в России чемпионат устроен по-другому, считают, что если человек выбыл, он разучился играть в футбол, - цитирует Бабыря "РБ Спорт".
Напомним, что ранее Кирилл Капленко выступал за "Зенит-2", "Оренбург", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки" и костромской "Спартак". С января 2026 года он выступает за минское "Динамо", в составе которого провел во всех турнирах два матча и не отметился результативными действиями. Также на его счету 10 матчей в составе сборной Беларуси.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 350 тысяч евро, его контракт с белорусским клубом истекает в конце 2026 года.