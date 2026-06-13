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Футболист "Ахмата" завершил карьеру - источник

Защитник грозненского "Ахмата" завершил карьеру.
Фото: ФК "Ахмат"
По информации источника, защитник грозненского "Ахмата" Ризван Уциев завершил карьеру игрока, не став продлевать контракт с клубом.

Уциев выступал за грозненцев с 2010 года, он провел за клуб во всех турнирах 326 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 23 результативные передачи. Защитник на протяжении всей карьеры выступал за "Ахмат", а также вызывался в сборную России до 21-го года.

Источник: "Советский спорт".

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