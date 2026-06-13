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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Дасаев выделил одну сборную на старте ЧМ-2026

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев отметил игру одной сборной на проходящем чемпионате мира.
Фото: Global Look Press
По словам Дасаева, сборная Мексики была посильнее и поинтереснее в своей игре.

- Смотрел матч открытия чемпионата мира и несколько других. Пока все на равных. Не могу сказать, что кто-то сильно выделяется.
Мексиканцы были посильнее и поинтереснее в игре. В том матче были удаления и много всего, - приводит слова Дасаева "Чемпионат".

В первом матче чемпионата мира 2026 года национальная команда Мексики на стадионе "Ацтека" в Мехико одержала победу над сборной ЮАР со счетом 2:0. В этом матче главный арбитр показал три прямые красные карточки - две футболистам из африканской сборной, еще одну - защитнику мексиканцев Сесару Монтесу, выступающему за "Локомотив".

Напомним, что чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде и будет длиться до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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