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Дасаев выделил одну сборную на старте ЧМ-2026
Сегодня, 16:24
Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев отметил игру одной сборной на проходящем чемпионате мира.
Фото: Global Look Press
По словам Дасаева, сборная Мексики была посильнее и поинтереснее в своей игре.
- Смотрел матч открытия чемпионата мира и несколько других. Пока все на равных. Не могу сказать, что кто-то сильно выделяется.
Мексиканцы были посильнее и поинтереснее в игре. В том матче были удаления и много всего, - приводит слова Дасаева
"Чемпионат"
.
В первом матче чемпионата мира 2026 года национальная команда Мексики на стадионе "Ацтека" в Мехико одержала победу над сборной ЮАР со счетом 2:0. В этом матче главный арбитр показал три прямые красные карточки - две футболистам из африканской сборной, еще одну - защитнику мексиканцев Сесару Монтесу, выступающему за "
Локомотив
".
Напомним, что чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде и будет длиться до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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Ринат Дасаев
Сборная Мексики
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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