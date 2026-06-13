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Португальский агент оценил вероятность перехода Роналду в российский клуб

Португальский агент Пауло Барбоза оценил вероятность перехода форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду в российский клуб.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Барбозы, он сомневается в таком сценарии, так как Роналду хочет закончить карьеру в Португалии.

- Сомневаюсь. Потому что у него есть свои приоритеты уже. И приоритет — после чемпионата мира переходить в "Спортинг", если он захочет дальше играть, - цитирует Барбозу "Матч ТВ".

Криштиану Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср" с января 2023 года, в минувшем сезоне он провел за клуб во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 30 забитых мячей и 5 результативных передач. Ранее форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 41-летнего форварда в 10 миллионов евро, его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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