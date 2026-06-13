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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Булыкин: увеличение числа участников ЧМ добавляет интереса среди болельщиков

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
По словам Булыкина, он считает, что увеличение участников ЧМ - хорошее решение.

- А вообще я считаю, что увеличение числа участников чемпионата мира добавляет ажиотажа и интереса среди болельщиков.

При этом, конечно, по моему мнению, мировое первенство в России было, есть и будет особенным, учитывая все вложенные средства на организацию, строительство новых стадионов и прочее, - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде c 11 июня по 19 июля. На групповом этапе принимают участие 48 команд, три места автоматически достались странам-хозяйкам мундиаля. Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая в финале ЧМ-22 национальную команду Франции.

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