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Пименов ответил, верит ли он в выход Узбекистана в плей-офф ЧМ-26

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф ЧМ-26.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Пименова, он не верит в выход Узбекистана в плей-офф мундиаля.

- Для Узбекистана это первый опыт игры на чемпионате мира. Он может быть неудачным.
Не верю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф ЧМ-2026. Португалия и Колумбия находятся на другом уровне, - приводит слова Пименова Metaratings.

Напомним, что национальная команда Узбекистана впервые прошла квалификацию в финальный этап чемпионата мира. На групповом этапе команда сыграет в одном квартете с Португалией, Демократической Республикой Конго и Колумбией. В первом туре группового этапа сборная Узбекистана встретится с Колумбией.

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