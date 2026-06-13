Пименов ответил, верит ли он в выход Узбекистана в плей-офф ЧМ-26

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Не верю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф ЧМ-2026. Португалия и Колумбия находятся на другом уровне, - приводит слова Пименова Metaratings

По словам Пименова, он не верит в выход Узбекистана в плей-офф мундиаля.- Для Узбекистана это первый опыт игры на чемпионате мира. Он может быть неудачным.Напомним, что национальная команда Узбекистана впервые прошла квалификацию в финальный этап чемпионата мира. На групповом этапе команда сыграет в одном квартете с Португалией, Демократической Республикой Конго и Колумбией. В первом туре группового этапа сборная Узбекистана встретится с Колумбией.