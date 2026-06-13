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Барбоза: у Батракова есть большие шансы на переход в хороший клуб

Португальский агент Пауло Барбоза оценил шансы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова на переход в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Барбозы, после чемпионата мира у Батракова будут хорошие шансы на переход в европейский клуб.

- После чемпионата мира, думаю, у Батракова есть большие шансы на переход, если "Локомотив" и сам игрок захотят перехода в хороший клуб.

Относительно интереса "ПСЖ" к Батракову было много разговоров. Но думаю, эти разговоры в медиа были не в пользу Батракова. Думаю, решение о его переходе пока немножко заморожено, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что российский футболист интересен французскому "ПСЖ", однако французские медиа заявили, что парижане отказались от трансфера футболиста сборной России в пользу других кандидатов. Также сообщалось об интересе к Батракову от турецких клубов.

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