Стал известен лучший игрок сезона в "Балтике"

"Балтика" объявила лучшего игрока команды по итогам сезона.

Фото: ФК "Балтика"

"Завершилось голосование на звание лучшего игрока сезона. Поздравляем Максима Бориско с этой заслуженной наградой и благодарим всех Балтийцев за поддержку на протяжении сезона! Бориско - 32%; Хиль - 22%; Бевеев - 17%", - написано в Telegram-канале клуба

Максим Бориско перешел из "Урожая" в "Балтику" в начале июля 2019 года. В текущем сезоне за калининградский клуб вратарь провел 23 матча, пропустил 11 голов и отыграл 14 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до 10 июня 2028 года. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.