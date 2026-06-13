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Стал известен лучший игрок сезона в "Балтике"

"Балтика" объявила лучшего игрока команды по итогам сезона.
Фото: ФК "Балтика"
"Завершилось голосование на звание лучшего игрока сезона. Поздравляем Максима Бориско с этой заслуженной наградой и благодарим всех Балтийцев за поддержку на протяжении сезона! Бориско - 32%; Хиль - 22%; Бевеев - 17%", - написано в Telegram-канале клуба.

Максим Бориско перешел из "Урожая" в "Балтику" в начале июля 2019 года. В текущем сезоне за калининградский клуб вратарь провел 23 матча, пропустил 11 голов и отыграл 14 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до 10 июня 2028 года. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

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